Wall Street vira in positivo dopo la FED. Dow aggancia soglia 33mila

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) –recupera dai minimi e si porta incon il Dow Jones, che ha toccato un nuovo record di 33.000 punti grazie al sostegno offerto dalla FED e dal Presidente Jerom Powell che ha escluso rialzi dei tassi fino al 2023. Sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 3.978 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,79%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,42%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari (+1,66%), beni industriali (+0,97%) e materiali (+0,94%). Il settore utilities, con il suo -1,46%, si attesta come peggiore del mercato. Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, DOW (+4,38%), Caterpillar (+2,95%), Boeing (+2,44%) e McDonald’s (+2,15%). Le peggiori performance, invece, si registrano ...

E allora perché tanta curiosità intorno a questi tre nomi? Perché Vanguard, Blackrock e State- rigorosamente in quest'ordine - sono i primi tre azionisti sia di Pfizer che di Johnson&Johnson .(Teleborsa) - Wall Street recupera dai minimi e si porta in positivo con il Dow Jones, che ha toccato un nuovo record di 33.000 punti grazie al sostegno offerto dalla FED e dal Presidente Jerom Powell ...Anche S&P 500 e Nasdaq in positivo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Dow Jones gira tutta in positivo, con il Dow Jones che ...