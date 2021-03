Vortice Polare verso la dissoluzione | conseguenze meteo in Italia

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’inverno è stato sicuramente insolito per quanto riguarda la circolazione. Per la maggior parte della stagione invernale abbiamo avuto anomalie piuttosto pesanti, testimoniate dall’indice descrittivo per eccellenza dello stato di salute delovvero l’AO.laL’evento di riscaldamento stratosferico di fine dicembre 2020 condizionò pesantemente la circolazione atmosferica, prima nella stratosfera, poi anche in troposfera. Ma nelle ultime tre settimane abbiamo registrato un forte recupero del, con pressione ampiamente negativa e condizionamentoil basso. Ora lo stesso indice AO ha virato in positivo, pesantemente. Questa tendenza dovrebbe ...