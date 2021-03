Von der Leyen e la pecora nera Astrazeneca: vaccino affidabile, l'azienda no (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al terzo giorno Ursula von der Leyen parlò. La presidente della Commissione Europea, tedesca come Angela Merkel, esponente dello stesso partito della cancelliera, la Cdu, è rimasta in silenzio finora, mentre la sua Germania scatenava il caos in Europa, sospendendo la somministrazione del vaccino Astrazeneca per rari casi di reazioni avverse e trascinando con sé mezzo continente. Oggi, in occasione della conferenza stampa di presentazione del certificato vaccinale per viaggiare, una von der Leyen in evidente imbarazzo per le scelte del Governo tedesco, svolge il difficile compito di smarcarsi da Merkel, schierarsi con gli scienziati dell’Ema e al tempo stesso attaccare Astrazeneca per i ritardi nelle consegne. Insomma, il vaccino è efficace, l’azienda no: ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al terzo giorno Ursula von derparlò. La presidente della Commissione Europea, tedesca come Angela Merkel, esponente dello stesso partito della cancelliera, la Cdu, è rimasta in silenzio finora, mentre la sua Germania scatenava il caos in Europa, sospendendo la somministrazione delper rari casi di reazioni avverse e trascinando con sé mezzo continente. Oggi, in occasione della conferenza stampa di presentazione del certificato vaccinale per viaggiare, una von derin evidente imbarazzo per le scelte del Governo tedesco, svolge il difficile compito di smarcarsi da Merkel, schierarsi con gli scienziati dell’Ema e al tempo stesso attaccareper i ritardi nelle consegne. Insomma, ilè efficace, l’no: ...

Advertising

repubblica : ?? Ue, von der Leyen annuncia l'accordo con Pfizer per accelerare: 'Dieci milioni di dosi entro giugno' - NaomiOhReally : Figures for EU vaccine deliveries from von der Leyen: 100 million in Q1 (Pfizer and Moderna as expected, AstraZenec… - HuffPostItalia : Von der Leyen e la pecora nera Astrazeneca: vaccino affidabile, l'azienda no - Bolpet : RT @Marcozanni86: E anche il dogma dei difensori del multilateralismo a tutti i costi si sgretola di fronte alla realtà #EU #VdL #COVID19… - bumby2011 : T.U.M. Post: Vaccini: imputata von der Leyen, si alzi -