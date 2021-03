Volley | finale Challenge Cup 2021 | Milano vince l’andata contro Ankara

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Allianzsi aggiudica al tie-break il match d’andata delladiCup. I lombardi tra le mura amiche si aggiudicano il confronto con il punteggio di 22-25, 25-19, 18-25, 25-18, 15-9. Tutti i parziali si delineano subito, nessuna rimonta, i primi a strappare sono sempre quelli ad aggiudicarsi il parziale. Nel primo è abbastanza agevole la vita dei turchi, così come lo sarà quella dinel secondo. Sono poi due 25-18 quelli che permettono prima ade poi adi definire il 2-2 che viene risolto dacon il 15-9 del tie-break. La squadra italiana si aggiudica, ma il match di ritorno in Turchia è aperto ad ogni esito. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #volley #Ankara-#Milano in tv: ecco data, orario e come vedere la finale di ritorno della #ChallengeCupM 2021 - na_t_ko1218 : RT @PowervolleyMI: ?? l START ? Comincia la finale di andata di Challenge Cup: ecco la #startingsix di Milano ? Live: - turkaill : Questa è la Rai: Da una parte la semifinale di champions volley femminile, con due Italiane a contendersela, tra l'… - LorenzoMalvi : Che bella Busto! Si può continuare a sperare nella finale di champions tutta italiana! #volley #volleyball #pallavolo #gym #sport - kuripapan1 : RT @PowervolleyMI: ?? l START ? Comincia la finale di andata di Challenge Cup: ecco la #startingsix di Milano ? Live: -

Ultime Notizie dalla rete : Volley finale

... COME SEGUIRE IL MATCH Ricordiamo agli appassionati che non è prevista una diretta tv delladi andata della Challenge Cup 2021 dimaschile tra Milano e Ziraat Bankasi: l'incontro ...... dobbiamo segnalare per l'Agilun percorso netto e preciso, fin dalla fase a gironi. Inserite nel gruppo E le azzurre hanno trovato la qualificazione alla faseda prime in classifica, ...[VOLLEY PORTO VIRO] La formazione del Porto Viro (Rovigo) vince contro la ViViBanca Torino e guarda alle ultime due partite di campionato per arrivare al meglio alla fase dei playoff ...Diretta Novara Conegliano: streaming video tv, orario e risultato live della partita di volley femminile, andata delle semifinali di Champions league.