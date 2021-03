(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stateleal-19 riscontrate nei giorni tra staff e atlete del. Quattro giocatrici e un membro dello staff restano, dunque, positive e sono si trovano in isolamento, tutti in buone condizioni di salute. Saranno spostate le prossime due gare in calendario per la Pool Salvezza,-Sorelle Ramonda Ipag Montecchio e Itas Citta’ Fiera Martignacco-, inizialmente programmate nelle giornate di domenica 21 marzo e mercoledì 24 marzo. La Federazionena Pallavolo sta monitorando costantemente la situazione all’interno del gruppo...

Advertising

sportface2016 : Volley, confermate le cinque positività al Covid-19 nel Club Italia CRAI -

Ultime Notizie dalla rete : Volley confermate

Sportface.it

...contro la ImocoConegliano. Queste ultime si sono appena incontrate nella finale di Coppa Italia, vinta dalle venete che proseguono a macinare risultati postivi e che si sono così...... in caso non ricevessimo alcuna mail entro i termini previsti qui sotto le gare saranno quindi: GARE DI VENERDI' 5 MARZO " comunicazione UNICAMENTE via mail a cuneoasti@federvolley.it ...Sanremo. Il Grafiche Amadeo Riviera Volley con la propria coppia David Badalotti – Robert Torello ottiene un buon secondo posto nella tappa del campionato italiano per società Fipav giocato a Spotorno ...Oggi mercoledì 17 marzo (ore 21.00) si gioca Novara-Conegliano, semifinale d'andata della Champions League 2021 di volley femminile. Al PalaIgor va in scena il primo atto di questo derby europeo che m ...