Volley, Champions maschile: tutto pronto per le semifinali

La pallavolo maschile torna in campo per disputare le semifinali dell'ambita coppa europea; due le squadre italiane che dopo i quarti hanno staccato il pass per questa fase della competizione. Trentino e Perugia si troveranno infatti una di fornte all'altra in un derby europeo che vale la Super Final di Verona; l'altro match vedrà invece in campo lo Zenit Kazan e lo Zaksa. Scopriamo insieme il programma delle semifinali di Champions League di Volley maschile.

Derby italiano nelle semifinali di andata di Champions

Dopo una breve pausa, i quattro club europei sono pronti a riprendere la corsa verso la Champions League; solo due gare infatti separano le squadre dalla possibile Super Final a Verona. Nel tardo pomeriggio di giovedì ...

