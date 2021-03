Volley, Champions League femminile 2020/2021: tutti i risultati e le classifiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) tutti i risultati e le classifiche della Champions League femminile 2020/2021 di Volley aggiornati in tempo reale. Cambio di format reso necessario dalla difficile situazione legata al Covid-19, ma la pallavolo continentale non si ferma. La fase a gironi si svolgerà in “mini-bolle” e vedrà scendere in campo 20 squadre, suddivise in cinque gruppi. L’Italia sarà rappresentata da ben quattro squadre: Novara, Conegliano, Busto Arsizio e Scandicci. Passano il turno le cinque vincitrici delle Pool e le tre migliori seconde. Quarti di finale e semifinali si svolgeranno poi con gare di andata e ritorno, mentre la finalissima si giocherà in gara secca. Di seguito le classifiche e tutti i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021)e ledelladiaggiornati in tempo reale. Cambio di format reso necessario dalla difficile situazione legata al Covid-19, ma la pallavolo continentale non si ferma. La fase a gironi si svolgerà in “mini-bolle” e vedrà scendere in campo 20 squadre, suddivise in cinque gruppi. L’Italia sarà rappresentata da ben quattro squadre: Novara, Conegliano, Busto Arsizio e Scandicci. Passano il turno le cinque vincitrici delle Pool e le tre migliori seconde. Quarti di finale e semifinali si svolgeranno poi con gare di andata e ritorno, mentre la finalissima si giocherà in gara secca. Di seguito lei ...

