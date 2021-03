Volley, Champions League 2021: magica Busto Arsizio, Vakifbank battuto 2-3 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Unet E-Work Busto Arsizio vince al tie-break (25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15) sul campo del Vakifbank Istanbul nella semifinale di andata della CEV Champions League femminile 2021. Le Farfalle partono bene, salvo poi subire la rimonta delle turche, che si portano a casa il primo set e dominano il secondo. Nel terzo parziale le ragazze di coach Musso crescono in tutti i fondamentali, mettono sotto pressione le avversarie e riaprono il match. Le Bustocche ci credono, annientano le avversarie nel quarto set e sull’onda dell’entusiasmo si portano a casa anche il tie-break. Successo importantissimo per Busto Arsizio, che nella gara di ritorno in casa proverà nuovamente a mettere in crisi la corazzata turca. Di seguito la cronaca del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Unet E-Workvince al tie-break (25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15) sul campo delIstanbul nella semifinale di andata della CEVfemminile. Le Farfalle partono bene, salvo poi subire la rimonta delle turche, che si portano a casa il primo set e dominano il secondo. Nel terzo parziale le ragazze di coach Musso crescono in tutti i fondamentali, mettono sotto pressione le avversarie e riaprono il match. Lecche ci credono, annientano le avversarie nel quarto set e sull’onda dell’entusiasmo si portano a casa anche il tie-break. Successo importantissimo per, che nella gara di ritorno in casa proverà nuovamente a mettere in crisi la corazzata turca. Di seguito la cronaca del ...

