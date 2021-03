Volkswagen presenta il piano elettrico 2021: 4 modelli e obiettivo 300.000 auto vendute (Di mercoledì 17 marzo 2021) Volkswagen durante la conferenza del marchio ha rivelato i piani per il 2021: invasione di elettriche, ed anche di ibride... Leggi su dday (Di mercoledì 17 marzo 2021)durante la conferenza del marchio ha rivelato i piani per il: invasione di elettriche, ed anche di ibride...

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen presenta Volkswagen presenta il piano elettrico 2021: 4 modelli, 300.000 vendite previste Secondo Volkswagen questo porterà a consegne cumulative pari a 300.000 vetture entro la fine del 2021 , alle quali si uniranno anche 150.000 ibride, arrivando quindi a un totale di auto elettrificate ...

Mercato auto Europa - A febbraio nuovo calo delle immatricolazioni: - 20,3% Nessuno dei vari marchi presenta dati positivi: la Peugeot perde il 12,2% (66.080 unità), la Fiat ... Il nuovo sodalizio si piazza comunque alle spalle del gruppo Volkswagen, sempre al primo posto dall'...

