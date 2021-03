Vinitaly | il salone internazionale dei vini e dei distillati rimandato al 2022

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La pandemia blocca ancora l’evento Non s’ha da fare il2021 di Verona. Così come successo per l’edizione 2020 anche quella del 2021 non potrà svolgersi. La pandemia fa ancora paura e soprattutto ora che c’è stato anche uno stop alla campagna vaccinale non ci si può permettere passi falsi. Ecco che così il Vinality, che si svolge ogni anno a Verona, ed è l’evento numero uno nell’ambito del beveraggi è stato spostato al2. Ildeie deiera previsto a Veronafiere a giugno ma invece si svolgerà il prossimo anno dal 10 al 13 aprile. Le permanenti incertezze sullo scenario nazionale ed estero – ha detto il presidente Maurizio Danese – e il protrarsi dei divieti ci hanno indotto a riprogrammare definitivamente la 54/A ...