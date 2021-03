Vietti su Ibrahimovic: “Giusto il suo ritorno in Nazionale” | News (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Piero Vietti ha espresso il suo pensiero riguardo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nella Nazionale svedese Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Pieroha espresso il suo pensiero riguardo ildi Zlatannellasvedese

Advertising

milansette : Vietti: 'L'Ibrahimovic dell'ultimo anno è un giocatore che ha fatto la differenza ed è giusto che torni in naziona… - PauliRojasIbra : RT @MilanNewsit: Vietti: 'L'Ibrahimovic dell'ultimo anno è un giocatore che ha fatto la differenza ed è giusto che torni in nazionale' htt… - sportli26181512 : Vietti: 'L'Ibrahimovic dell'ultimo anno è un giocatore che ha fatto la differenza ed è giusto che torni in nazional… - MilanNewsit : Vietti: 'L'Ibrahimovic dell'ultimo anno è un giocatore che ha fatto la differenza ed è giusto che torni in naziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietti Ibrahimovic Vietti su Ibrahimovic: “Giusto il suo ritorno in Nazionale” | News Pianeta Milan Vietti: "L'Ibrahimovic dell'ultimo anno è un giocatore che ha fatto la differenza ed è giusto che torni in nazionale" Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Piero Vietti ha parlato del ritorno di Ibrahimovic in nazionale. Queste le sue parole: "Mi sembrava strano che non fosse tornato ...

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Piero Vietti ha parlato del ritorno di Ibrahimovic in nazionale. Queste le sue parole: "Mi sembrava strano che non fosse tornato ...