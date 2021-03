VIDEO Luna Rossa-New Zealand 3-7: highlights e sintesi gara-10. Decisiva la prima bolina (Di mercoledì 17 marzo 2021) Team New Zealand-Luna Rossa 7-3. Questo è il risultato finale della serie che ha assegnato la America’s Cup, vinta dai Kiwi per la quarta volta nella loro storia dopo i sigilli del 1995, 2000, 2017. Peter Burling e compagni hanno spezzato la resistenza del titanico equipaggio italiano, che ha tenuto botta fino al 3-3, salvo poi commettere qualche errore di troppo e prestare il fianco alla velocità superiore dei padroni di casa nella baia di Auckland. La gara-10 andata in scena nel Golfo di Hauraki si è rivelata Decisiva per l’assegnazione del trofeo sportivo più antico al mondo. Luna Rossa è partita abbastanza bene, è poi andata sul lato sinistro del campo di regata, ha ingaggiato un duello con gli avversari nel lato di bolina ed è transitata al gate-1 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Team New7-3. Questo è il risultato finale della serie che ha assegnato la America’s Cup, vinta dai Kiwi per la quarta volta nella loro storia dopo i sigilli del 1995, 2000, 2017. Peter Burling e compagni hanno spezzato la resistenza del titanico equipaggio italiano, che ha tenuto botta fino al 3-3, salvo poi commettere qualche errore di troppo e prestare il fianco alla velocità superiore dei padroni di casa nella baia di Auckland. La-10 andata in scena nel Golfo di Hauraki si è rivelataper l’assegnazione del trofeo sportivo più antico al mondo.è partita abbastanza bene, è poi andata sul lato sinistro del campo di regata, ha ingaggiato un duello con gli avversari nel lato died è transitata al gate-1 ...

