Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 20 marzo 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La registrazione della nuova puntata di Verissimo avverrà nella prossime ore e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di sabato 20 marzo 2021 di Verissimo, in onda alle ore 15:40 su Canale 5 (inizierà prima del solito poiché il pomeridiano di Amici 20 è alla fase conclusiva e terminerà prima del previsto), ci saranno tra i cinque e i sette ospiti e la curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata cresce e noi, possiamo cominciare a scoprirli uno dopo l’altro step by step. Verissimo, tutti gli ospiti della puntata del 20 marzo 2021 La velina per antonomasia: ospite a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 17 marzo 2021) La registrazione della nuova puntata diavverrà nella prossime ore e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di20di, in onda alle ore 15:40 su Canale 5 (inizierà prima del solito poiché il pomeridiano di Amici 20 è alla fase conclusiva e terminerà prima del previsto), ci saranno tra i cinque e i settee la curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata cresce e noi, possiamo cominciare a scoprirli uno dopo l’altro step by step.glidella puntata del 20La velina per antonomasia: ospite a ...

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo tutti Anticipazioni Daydreamer, le ali del sogno - trame 22 - 27 marzo 2021 Il sabato alle 14:10 circa, prima di Verissimo . Le puntate precedenti di Daydreamer - Le ali del ... Gli affari dunque subiranno una battuta d'arresto capace di compromettere tutti i progetti di Sanem ...

I quattro vantaggi del mettersi a dieta in coppia "È verissimo, infatti sono diverse quelle che si rivolgono a me con questo scopo, e che io ... Nessun limite, funziona per tutti: "Mi sono capitate anche coppie non conviventi desiderose di rimanere ...

Orietta Berti, regina dei social Mediaset Play L’uomo Mac tradisce Apple negli spot intel contro Mac M1 L'attore immagine dei Mac in numerosi spot Apple adesso prende in giro i Mac: è protagonista negli spot Intel contro i nuovi Mac m1 ...

Vo’Euganeo, il preside bussa alla porta: «Vieni a scuola con me» Come portare gli studenti fragili a scuola? Alfonso D’Ambrosio, dirigente scolastico, ha affrontato i primi giorni di emergenza facendosi carico personalmente di loro ...

