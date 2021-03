Vento e grandine hanno danneggiato vigneti e alberi da frutto pugliesi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Taranto – Il forte Vento e la grandine hanno colpito alcune aree della Puglia, principalmente, le province di Taranto e di Brindisi (area nord), e di Barletta-Andria-Trani. Le raffiche hanno danneggiato le coperture e le piante di alcuni impianti di uva da tavola. I danni si sono verificati sui vigneti coperti con film plastici che, a causa del forte Vento, si sono strappati. Gli scampoli, in balia del Vento, talvolta sono ricaduti sulla vegetazione ed hanno colpito e spezzato i germogli. A cedere sono stati sia i teli già utilizzati da qualche anno sia quelli più nuovi. In alcuni impianti, sono state strappate anche le reti antigrandine. Anche altri alberi da frutto, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 marzo 2021) Taranto – Il fortee lacolpito alcune aree della Puglia, principalmente, le province di Taranto e di Brindisi (area nord), e di Barletta-Andria-Trani. Le raffichele coperture e le piante di alcuni impianti di uva da tavola. I danni si sono verificati suicoperti con film plastici che, a causa del forte, si sono strappati. Gli scampoli, in balia del, talvolta sono ricaduti sulla vegetazione edcolpito e spezzato i germogli. A cedere sono stati sia i teli già utilizzati da qualche anno sia quelli più nuovi. In alcuni impianti, sono state strappate anche le reti anti. Anche altrida, ...

