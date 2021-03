Vela: America’s Cup, ipotesi sfida Ineos a New Zealand a settembre 2022 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar (Adnkronos) – C’è la possibilità di una sfida singola, un ‘dog match’ tra Ineos e Team New Zealand a settembre del prossimo anno, che è una opzione prevista dal regolamento ‘Deed of gift’, in cui uno sfidante lancia una ‘sfida uno contro uno’ al Defender dell’America’s Cup. Questa era la formula iniziale della più antica competizione velica, con lo sfidante che deposita una sfida. Sarebbe un ritorno alle origine della vecchia Coppa America, datata 24 ottobre 1887, e la sfida si potrebbe disputare all’Isola di Wight in Inghilterra. I due team si possono mettere d’accordo sul numero di regate e le regole, se non ci sarà accordo si disputerà al meglio delle tre regate. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar (Adnkronos) – C’è la possibilità di unasingola, un ‘dog match’ trae Team Newdel prossimo anno, che è una opzione prevista dal regolamento ‘Deed of gift’, in cui unonte lancia una ‘uno contro uno’ al Defender dell’Cup. Questa era la formula iniziale della più antica competizione velica, con lonte che deposita una. Sarebbe un ritorno alle origine della vecchia Coppa America, datata 24 ottobre 1887, e lasi potrebbe disputare all’Isola di Wight in Inghilterra. I due team si possono mettere d’accordo sul numero di regate e le regole, se non ci sarà accordo si disputerà al meglio delle tre regate. L'articolo CalcioWeb.

