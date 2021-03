Vaticano nella bufera | l’ex seminarista accusa | “Il mio corpo era un oggetto | ma tutti fingevano di dormire”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dallo choc iniziale alla “rassegnazione, il mioera lì come un”. E’ uno stralcio della drammatica testimonianza che L.G., la vittima dei presunti abusi al Preseminario San Pio X , ha fatto ai magistrati del Tribunale deldurante l’udienza durata tre ore. Una vicenda devastante. L.G. ha raccontato che, nel momento dei presunti abusi, sentiva come “un distaccamento tra anima e. Il mioera lì come un. Non avevo nessuna reazione fisica. Negli anni mi sono rassegnato, pensavo: fai quello che vuoi, basta che ti sbrighi e te ne vai, perché voglioche domani ho scuola. A me piaceva la scuola, era l’unico momento di libertà e normalità. Visto che nel Preseminario vivevamo ovattati, non c’era libertà di movimento o ...

Alla lettera non ci fu risposta. Nel 2017 il servizio de Le Iene, nello stesso anno una lettera al Papa (che però non fu mai recapitata); nel 2018 la denuncia al Tribunale vaticano e quindi l'inizio ...È durata complessivamente oltre quattro ore la settima udienza del processo in corso in Vaticano, in cui la presunta vittima, L.G., ha ripercorso i sei anni di presunti abusi e molestie subiti dall'im ...