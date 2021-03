Vaticano, al processo del Preseminario la testimonianza della presunta vittima: “Per sei anni abusi continui” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quasi quattro ore di interrogatorio a L.G. che denuncia le aggressioni subite da don Gabriele Martinelli: «Ho provato a reagire, poi mi sono rassegnato». L’avvocato difensore chiede di chiamare in giudizio la diocesi di Como Leggi su lastampa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quasi quattro ore di interrogatorio a L.G. che denuncia le aggressioni subite da don Gabriele Martinelli: «Ho provato a reagire, poi mi sono rassegnato». L’avvocato difensore chiede di chiamare in giudizio la diocesi di Como

