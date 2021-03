Varianti Covid | le nuove regole | quarantena anche per chi è vaccinato | a tavola 2 metri di distanza

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Quei tavoli, appena distanziati l'uno dall'altro mentre si sta al ristorante, non sono affatto sufficienti, perché con la mascherina abbassata, per mangiare e bere, servono più...

Advertising

petergomezblog : Covid, Cavalieri (Ema): “I vaccini di Moderna, Pfizer e J&J sono efficaci sulle varianti”. Approvazione Sputnik non… - SkyTG24 : Vaccini Covid, Ema: 'Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson efficaci contro varianti' - MediasetTgcom24 : Vaccini, Ema: 'Pfizer, Moderna e J&J efficaci contro le varianti' #covid - soteros1 : RT @marco_gervasoni: ???????????????? Covid, ecco le nuove raccomandazioni contro il virus: 'Con varianti 2 metri di distanza mentre si mangia. Qua… - SkyTG24 : Varianti Covid in Italia: regione per regione, ecco la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

Adnkronos

Secondo cortocircuito: l'approccio Ue con i vaccini anti -è stato quello di centralizzarne l'... 'Ci sono tre vaccini più maturi in arrivo, sicuri anche contro le'. Parlare di vaccini '...'Prima l'Unione europea ha paragonato il- 19 a una guerra mondiale e ha fatto proclami ... ' Ci sono tre vaccini più maturi in arrivo, sicuri anche contro le'. Uno dei vaccini in arrivo ...Quei tavoli, appena distanziati l'uno dall'altro mentre si sta al ristorante, non sono affatto sufficienti, perché con la mascherina abbassata, per mangiare e bere, servono ...Covid, le varianti inglese e spagnola arrivano in Cilento. Lo confermano i dati forniti del laboratorio di Patologia e Biologia Molecolare dell’ospedale civile di Agropoli. Secondo i dati forniti dal ...