Varianti Covid in Italia | regione per regione | ecco la situazione

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Iss continua a monitorare le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: inglese, brasiliana e sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del Paese. "Corrono molto velocemente”, ha ribadito Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. In Veneto, secondo Zaia, "130 ricoveri su 131 dipendono dalla variante inglese". In Alto Adige, secondo Kompatscher, a causa della stessa mutazione "stiamo registrando un abbassamento dell'età media in terapia intensiva"

Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione. Stabiliscono che, chi ha contratto il Covid, debba essere vaccinato con ...Covid, le varianti inglese e spagnola arrivano in Cilento. Lo confermano i dati forniti del laboratorio di Patologia e Biologia Molecolare dell'ospedale civile di Agropoli.