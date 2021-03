Valentina Vignali posta una foto in lingerie e scrive: “Nel frattempo sono…” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non sempre ciò che appare corrisponde alla realtà. Valentina Vignali lo ha candidamente svelato a contorno di una foto spettacolare in lingerie, in cui scrive: "Posto foto dello shooting di @victoriassecretitaly mentre in realtà sono in pantofole, con la coperta sulle gambe mangiando biscotti".caption id="attachment 110203" align="alignnone" width="1200" Instagram @ValentinaVignali/captionembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMfh3Gbg1CJ/" Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non sempre ciò che appare corrisponde alla realtà.lo ha candidamente svelato a contorno di unaspettacolare in, in cui: "Postodello shooting di @victoriassecretitaly mentre in realtà sono in pantofole, con la coperta sulle gambe mangiando biscotti".caption id="attachment 110203" align="alignnone" width="1200" Instagram @/captionembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMfh3Gbg1CJ/" Golssip.

Advertising

chiara_cucc : - chiara_cucc : per chi non capisce: abbiamo fatto uno scherzo a Martina Nasoni e a Valentina Vignali #bloccobaracca - chiara_cucc : Valentina Vignali su #bloccobaracca e parte il trash... e sono passati solo 15 minuti - zazoomblog : Valentina Vignali una confessione delicata: “Spero sempre vada tutto bene” - #Valentina #Vignali #confessione… - zazoomblog : Valentina Vignali selfie in lingerie: la cestista mostra ai followers un fisico da spettacolo (FOTO) - #Valentina… -