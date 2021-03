VakifBank Istanbul-Busto Arsizio | oggi | Champions League volley | orario | tv | programma | streaming

(Di mercoledì 17 marzo 2021)torna in campoper la partita più importante della stagione: la semifinale delladifemminile contro. Una sfida durissima per le ragazze di Marco Musso che hanno conquistato meritatamente il penultimo atto della massima competizione continentale. Coach Musso affiderà le chiavi della regia, come sempre, alla palleggiatrice Jordyn Poulter che farà ruotare il suo gioco sulle bocche di fuoco Camilla Mingardi, Alessia Gennari e Alexa Gray. Le centrali saranno Jovana Stevanovic e Rossella Olivotto mentre nel ruolo di libero ci sarà Giulia Leonardi. Dall’altro lato la squadra turca che può contare sul talento di giocatrici del talento di Isabelle Haak, Meliha Ismailoglu, Milena Rasic e Meja ...

