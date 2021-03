Vaccino, pillola anticoncezionale e trombosi: perché le parole di Palù non devono allarmare (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Affermare in maniera indiscriminata che un farmaco ‘x’ - si tratti di Vaccino, pillola anticoncezionale o altro - possa causare trombosi è fare cattiva informazione e rischia di creare panico ingiustificato”. Così la professoressa Alessandra Graziottin, direttrice del Centro di Ginecologia e Sessuologia medica San Raffaele Resnati, interpellata da HuffPost, fa chiarezza e tranquillizza sul tema Vaccino, pillola e eventi trombotici. Il tema è salito alla ribalta dopo che il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, Giorgio Palù, ha dichiarato alla trasmissione Porta a Porta: “Il rapporto rischi-benefici per il Vaccino di AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici. Ovviamente si può attendere la valutazione dell’Ema (l’Agenzia europea del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Affermare in maniera indiscriminata che un farmaco ‘x’ - si tratti dio altro - possa causareè fare cattiva informazione e rischia di creare panico ingiustificato”. Così la professoressa Alessandra Graziottin, direttrice del Centro di Ginecologia e Sessuologia medica San Raffaele Resnati, interpellata da HuffPost, fa chiarezza e tranquillizza sul temae eventi trombotici. Il tema è salito alla ribalta dopo che il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, Giorgio, ha dichiarato alla trasmissione Porta a Porta: “Il rapporto rischi-benefici per ildi AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici. Ovviamente si può attendere la valutazione dell’Ema (l’Agenzia europea del ...

