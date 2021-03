Vaccino obbligatorio per medici e infermieri. La proposta Ronzulli sposata da Bassetti (Di mercoledì 17 marzo 2021) La profilassi vaccinale dovrebbe essere, spiega la proposta di legge depositata in Senato, “requisito indispensabile per l’esercizio della professione medica o infermieristica e per chiunque lavori nelle residenze per anziani”, al fine di “proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura”, sia che si tratti di “pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio” sia quella “dei loro familiari” e, ultimi ma non ultimi, quella “degli altri operatori”. L’ANTINOMIA DEL MEDICO NO-VAX “Se decidi di fare il medico o l’infermiere o l’operatore sociosanitario lo fai per una missione. È inconcepibile che un medico si rifiuti di fare il Vaccino. È come fare il pompiere e avere paura del fuoco o arruolarsi nell’esercito e avere paura delle armi”, ha dichiarato a Formiche.net Lucia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) La profilassi vaccinale dovrebbe essere, spiega ladi legge depositata in Senato, “requisito indispensabile per l’esercizio della professione medica ostica e per chiunque lavori nelle residenze per anziani”, al fine di “proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura”, sia che si tratti di “pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio” sia quella “dei loro familiari” e, ultimi ma non ultimi, quella “degli altri operatori”. L’ANTINOMIA DEL MEDICO NO-VAX “Se decidi di fare il medico o l’infermiere o l’operatore sociosanitario lo fai per una missione. È inconcepibile che un medico si rifiuti di fare il. È come fare il pompiere e avere paura del fuoco o arruolarsi nell’esercito e avere paura delle armi”, ha dichiarato a Formiche.net Lucia ...

GiovanniToti : In un reparto del @SanMartino_Ge, dove un’infermiera ha rifiutato di vaccinarsi, si è creato un cluster, con pazien… - MediasetTgcom24 : Genova, positiva un'infermiera che rifiutò il vaccino, focolaio in ospedale | Bassetti: 'Ora da Draghi una legge ch… - filip74111 : @Marco_dreams La Spagna notizia di ieri ha già deciso come sarà in tutti i paesi europei . Chi non vuole fare vacci… - _MoonDreams : RT @noitre32: VOGLIONO il vaccino obbligatorio. VOGLIONO Il passaporto vaccinale. Su un VACCINO SPERIMENTALE, MAI APPROVATO, SOLO AUTORIZ… - giovannimannar4 : @noitre32 Con il vaccino obbligatorio si eguaglia il regime fascista. -