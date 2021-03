Vaccino, Musumeci inaugura nuovo hub regionale a Trapani (Di mercoledì 17 marzo 2021) Da oggi è operativo anche il nuovo centro vaccinale di Trapani, realizzato all’interno del “Centro Polifunzionale per l’integrazione degli immigrati”. Presente all’inaugurazione il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Da oggi è operativo anche ilcentro vaccinale di, realizzato all’interno del “Centro Polifunzionale per l’integrazione degli immigrati”. Presente all’zione il presidente della Regione Siciliana, Nello. vbo/com su Il Corriere della Città.

