Vaccino | Moderna avvia fase 2 e 3 su bambini I pro e i contro

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Sicuramente non prima dell’estate“. È questa la risposta che il New York Times darebbe ai genitori che si chiedono quando e semmai i propri figli potranno essere vaccinati. Se ieri, infatti, è arrivata la notizia che Moderna ha avviato la fase 2 e 3 dello studio che rivelerà se è possibile vaccinare i bambini tra i 6 mesi e i 12 anni, Pfizer e Moderna con l’inizio del 2021 avevano già avviato le ricerche sulla popolazione tra i 12 e i 17 anni. Moderna, dunque, sta già testando il vaccino su 3.000 adolescenti e i risultati “dovrebbero arrivare” proprio durante “l’estate”. Poi dovrà essere autorizzato per i bambini e soltanto allora si potrà procedere.