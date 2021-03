Vaccino, medici ed equipe nelle farmacie per somministrare le dosi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Saranno i medici, supportati da specifiche equipe, a somministrare il anti - Covid nelle farmacie. La scelta dei locali dipenderà dalla tipologia degli ambienti, laddove sarà possibile equipaggiare ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Saranno i, supportati da specifiche, ail anti - Covid. La scelta dei locali dipenderà dalla tipologia degli ambienti, laddove sarà possibile equipaggiare ...

Advertising

ladyonorato : Ora i medici chiedono lo #scudopenale per proseguire le vaccinazioni, dopo le diverse indagini aperte in varie regi… - GiovanniToti : In un reparto del @SanMartino_Ge, dove un’infermiera ha rifiutato di vaccinarsi, si è creato un cluster, con pazien… - fattoquotidiano : AstraZeneca, ritardi nell’arrivo delle scorte: Regione Lazio sospende le consegne del vaccino ai medici di famiglia - mephistoslawyer : RT @Fantasy92: non capisco perché ancora non ci sia l’umiltà di riconoscere la propria ignoranza e chiudere la bocca e LASCIAR FARE AI MEDI… - ToninoGazzella : @PoliticaPerJedi Io quando sento persone che dicono 'Non mi vaccino con X, preferisco Y' non so se sentirmi un defi… -