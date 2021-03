Vaccino Johnson&Johnson, Oms: “Consigliato anche per le varianti del Covid-19” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Vaccino di Johnson&Johnson “è Consigliato anche nei Paesi in cui stanno circolando le diverse varianti del coronavirus”. Lo assicurano gli esperti dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità). Vaccino Johnson&Johnson, Oms: “Consigliato anche per le varianti” Delle 50 milioni di dosi di Vaccino attese in Italia nel secondo trimestre, 7,3 milioni sono del siero sviluppato dall’azienda farmaceutica L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ildi Johnson&Johnson “ènei Paesi in cui stanno circolando le diversedel coronavirus”. Lo assicurano gli esperti dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità).Johnson&Johnson, Oms: “per le” Delle 50 milioni di dosi diattese in Italia nel secondo trimestre, 7,3 milioni sono del siero sviluppato dall’azienda farmaceutica L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

