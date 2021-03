Vaccino | il sondaggio | l’82% degli italiani contro il monopolio delle multinazionali

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Secondo l’82 per cento degli italiani il governo dovrebbe chiedere alle aziende farmaceutiche di rendere pubbliche la formulazione e la tecnologia per sviluppare il vaccino anti-Covid, mentre il 74% ritiene che tale condivisione renderebbe più efficaci le campagne vaccinali, raggiungendo più velocemente un maggior numero di persone. Sono questi alcuni dei risultati più importanti emersi da un sondaggio realizzato da Yougov per Emergency e Oxfam, membri della People’s Vaccine Alliance.

Il 68% ritiene infine che il governo dovrebbe impegnarsi di più, per fare in modo che tutti nel mondo ricevano il vaccino entro il 2021.