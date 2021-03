Vaccino covid, Biden: “Usa condivideranno dosi extra” (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – “Il surplus” di vaccini anti-covid “se lo avremo, lo condivideremo con il resto del mondo”. Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel corso di un evento alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di J&J e dell’americana Merck & Co. Inc., operante al di fuori di Stati Uniti e Canada con il nome MSD. I due giganti dell’industria farmaceutica nei giorni scorsi hanno annunciato un’alleanza per accelerare sulla produzione dei vaccini. “Abbiamo già deciso di lavorare con l’alleanza Covax, ci siamo impegnati con 40 miliardi di dollari per aiutare a finanziarla – ha ricordato – Non è qualcosa che possa essere fermata con una barriera, non importa quanto alto sia il muro che costruisci. Quindi alla fine non saremo salvi fino a quando non sarà salvo il mondo. Così inizieremo assicurandoci . L'articolo proviene ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – “Il surplus” di vaccini anti-“se lo avremo, lo condivideremo con il resto del mondo”. Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti Joe, nel corso di un evento alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di J&J e dell’americana Merck & Co. Inc., operante al di fuori di Stati Uniti e Canada con il nome MSD. I due giganti dell’industria farmaceutica nei giorni scorsi hanno annunciato un’alleanza per accelerare sulla produzione dei vaccini. “Abbiamo già deciso di lavorare con l’alleanza Covax, ci siamo impegnati con 40 miliardi di dollari per aiutare a finanziarla – ha ricordato – Non è qualcosa che possa essere fermata con una barriera, non importa quanto alto sia il muro che costruisci. Quindi alla fine non saremo salvi fino a quando non sarà salvo il mondo. Così inizieremo assicurandoci . L'articolo proviene ...

