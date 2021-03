Vaccino Covid Astrazeneca | quando si tornerà ad usare? Anticipazioni Ema

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Quanto durerà il blocco all’utilizzo delstabilito non solo dall’Italia ma anche da molti altri paesi europei? Il composto britannico è sotto inchiesta da parte dell’Ema per un presunto legame con l’insorgenza di casi di trombosi. Ultimi sondaggi Tp: crisi Pd, per 45% italiani partito lontano da Paese realeterminerà il blocco?: l’utilizzo del composto britannico è stato bloccato anche in Italia, dopo che un’analoga decisione era stata presa anche da altri paesi come Germania, Francia e Spagna, in modo “precauzionale” per via di un presunto legame con l’insorgenza di problemi circolatori (trombosi). ...