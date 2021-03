Vaccino AstraZeneca, il Regno Unito contro l’Unione Europea: “Idioti” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sospensione del Vaccino AstraZeneca non è andata giù ai politici del Regno Unito che hanno attaccato duramente la decisione dell’Unione Europea. Una pioggia di critiche è arrivata da oltre Manica. Indignazione capeggiata da Nigel Farage, leader del Partito per l’Indipendenza: “Questi Idioti in Europa stanno mettendo la loro antipatia per il Regno Unito al di sopra della salute della loro gente sospendendo il Vaccino AstraZeneca“. A fargli eco è stato Tory Mark Francois, membro del partito conservatore: “Il Vaccino AstraZeneca è sicuro, come ammette la stessa Agenzia Europea per i medicinali. Ciò che è profondamente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sospensione delnon è andata giù ai politici delche hanno attaccato duramente la decisione del. Una pioggia di critiche è arrivata da oltre Manica. Indignazione capeggiata da Nigel Farage, leader del Partito per l’Indipendenza: “Questiin Europa stanno mettendo la loro antipatia per ilal di sopra della salute della loro gente sospendendo il“. A fargli eco è stato Tory Mark Francois, membro del partito conservatore: “Ilè sicuro, come ammette la stessa Agenziaper i medicinali. Ciò che è profondamente ...

Advertising

borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - Corriere : Biella, l’autopsia del professore morto: «Nessun collegamento con il vaccino» - Genomalieno : RT @andreascotto1: Il vaccino #AstraZeneca è un guaio. Hanno un sacco di vaccini ma nessuno si fida a farseli. È un bel problema. Perché… - sangita00524282 : RT @AndreaDallu: Per chi vuole un po' di dati su alcuni degli under 65 morti DOPO il #vaccino (sia #AstraZeneca che #Pfizer) in Italia. Qua… -