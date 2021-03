Vaccino AstraZeneca, Garattini: “Se lo facciano Speranza e Draghi, gesto importante” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Presidente del Consiglio e ministro della Salute vaccinati con il siero anti-covid di AstraZeneca. A chiedere un gesto simbolico per rassicurare gli italiani dopo lo stop al Vaccino anglo-svedese per approfondimenti sulla sicurezza, è il farmacologo Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sarebbe importantissimo se le autorità, come il ministro della Salute Roberto Speranza, il premier Draghi o il presidente dell’Aifa si vaccinassero con AstraZeneca: sarebbe un gesto convincente per la popolazione”. Per Garattini, la “sospensione del Vaccino AstraZeneca era un atto dovuto perché ci sono state denunce. Diciamo però che questo Vaccino non ha avuto una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Presidente del Consiglio e ministro della Salute vaccinati con il siero anti-covid di. A chiedere unsimbolico per rassicurare gli italiani dopo lo stop alanglo-svedese per approfondimenti sulla sicurezza, è il farmacologo Silvio, fondatore e presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sarebbe importantissimo se le autorità, come il ministro della Salute Roberto, il premiero il presidente dell’Aifa si vaccinassero con: sarebbe unconvincente per la popolazione”. Per, la “sospensione delera un atto dovuto perché ci sono state denunce. Diciamo però che questonon ha avuto una ...

