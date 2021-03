Vaccini, von der Leyen: ‘Ue ha dato a Londra 10 milioni di dosi. Inglesi facciano altrettanto, serve reciprocità” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si riaccende ancora lo scontro tra Unione Europea e Regno Unito, dove gli attriti si misurano sulle dosi dei Vaccini esportate da Bruxelles verso altri Paesi senza reciprocità. Tra questi c’è anche la Gran Bretagna che, nonostante produca il vaccino AstraZeneca, non ha ancora assicurato l’invio di fiale verso il continente. Solleva il nodo – cruciale nel momento in cui le campagne vaccinali sono in pieno svolgimento – la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ricorda: “Dall’Ue abbiamo esportato dieci milioni di dosi” alla Gran Bretagna, “è il primo Paese per l’export dall’Ue”, senza contare che il Regno Unito produce il vaccino AstraZeneca. “Stiamo ancora aspettando che arrivino dosi dal Regno Unito in modo che ci sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si riaccende ancora lo scontro tra Unione Europea e Regno Unito, dove gli attriti si misurano sulledeiesportate da Bruxelles verso altri Paesi senza. Tra questi c’è anche la Gran Bretagna che, nonostante produca il vaccino AstraZeneca, non ha ancora assicurato l’invio di fiale verso il continente. Solleva il nodo – cruciale nel momento in cui le campagne vaccinali sono in pieno svolgimento – la presidente della Commissione europea Ursula von derche ricorda: “Dall’Ue abbiamo esportato diecidi” alla Gran Bretagna, “è il primo Paese per l’export dall’Ue”, senza contare che il Regno Unito produce il vaccino AstraZeneca. “Stiamo ancora aspettando che arrivinodal Regno Unito in modo che ci sia ...

