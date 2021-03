Vaccini, Von der Leyen: «Mi fido di AstraZeneca: 30 mln di dosi entro fine marzo». E lancia il passaporto vaccinale (Di mercoledì 17 marzo 2021) «AstraZeneca distribuirà 30 milioni di dosi di vaccino entro fine marzo». Le previsioni sono quelle di Ursula von der Leyen che oggi, 17 marzo, è in Commissione Ue per una conferenza stampa sulla situazione dei Vaccini contro il Coronavirus, in particolare su quello prodotto dalla società anglo-svedese. «Se lo farà, avremo distribuito in Ue 100 milioni entro fine marzo», ha spiegato. Purtroppo, però, l’azienda «ha annunciato che nel secondo trimestre consegnerà all’Unione europea 70 milioni di dosi in totale rispetto alle 180 milioni che aveva contrattualmente promesso di fornire». L’importante, per von der Leyen è accelerare con la campagna vaccinale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) «distribuirà 30 milioni didi vaccino». Le previsioni sono quelle di Ursula von derche oggi, 17, è in Commissione Ue per una conferenza stampa sulla situazione deicontro il Coronavirus, in particolare su quello prodotto dalla società anglo-svedese. «Se lo farà, avremo distribuito in Ue 100 milioni», ha spiegato. Purtroppo, però, l’azienda «ha annunciato che nel secondo trimestre consegnerà all’Unione europea 70 milioni diin totale rispetto alle 180 milioni che aveva contrattualmente promesso di fornire». L’importante, per von derè accelerare con la campagna...

TgLa7 : Von der Leyen, obiettivo Ue 70% vaccinati entro l'estate 'Nonostante mancanze di AstraZeneca. Primi vaccini J a aprile' - RaiNews : La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha confermato l'obiettivo di 'vaccinare il 70% della… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ America first, Europe last. Schiaffo di Biden, che dice un prevedibile no alla von der L… - oznecniv5 : RT @davcarretta: Prima Italia che sospende AstraZeneca perché “è difficile spiegare ai cittadini” perché Germania si e noi no. Ora von de… - ArikBriscuso : RT @davcarretta: Prima Italia che sospende AstraZeneca perché “è difficile spiegare ai cittadini” perché Germania si e noi no. Ora von de… -