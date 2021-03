Vaccini, von der Leyen: “Da AstraZeneca 70 milioni di dosi invece che 180 entro giugno” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ursula von der Leyen su AstraZeneca: “Patti non rispettati. Da valutare un possibile stop dell’export dei Vaccini”. ROMA – Ursula von der Leyen contro AstraZeneca. La presidente della Commissione Europea nel consueto punto stampa ha fatto il punto sui Vaccini: “L’Ue sta facendo rispettare la cooperazione internazionale – ha detto, riportata dal Corriere della Sera – ma la strada che percorriamo deve essere a doppio senso e garantire reciprocità. AstraZeneca nel secondo trimestre consegnerà solo 70 milioni di dosi rispetto alle 180 promesse“. L’Ue pronta a considerare lo stop all’export dei Vaccini L’Unione Europea si è detta pronta a valutare il blocco degli export dei Vaccini. “Se la ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ursula von dersu: “Patti non rispettati. Da valutare un possibile stop dell’export dei”. ROMA – Ursula von dercontro. La presidente della Commissione Europea nel consueto punto stampa ha fatto il punto sui: “L’Ue sta facendo rispettare la cooperazione internazionale – ha detto, riportata dal Corriere della Sera – ma la strada che percorriamo deve essere a doppio senso e garantire reciprocità.nel secondo trimestre consegnerà solo 70dirispetto alle 180 promesse“. L’Ue pronta a considerare lo stop all’export deiL’Unione Europea si è detta pronta a valutare il blocco degli export dei. “Se la ...

