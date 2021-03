Vaccini | von der Leyen | 100 milioni di dosi nel primo trimestre | In Gb al via la campagna per gli over 50 | Oms | ' Johnson&Johnson ok contro

Advertising

TgLa7 : Von der Leyen, obiettivo Ue 70% vaccinati entro l'estate 'Nonostante mancanze di AstraZeneca. Primi vaccini J a aprile' - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ America first, Europe last. Schiaffo di Biden, che dice un prevedibile no alla von der L… - lucatelese : “Nella telefonata con il premier Mario Draghi la Presidente Von der Leyen 'ha comunicato che l'Ema ha avviato una u… - Italia_Notizie : Vaccini, von der Leyen: ‘Ue ha dato a Londra 10 milioni di dosi. Inglesi facciano altrettanto, serve reciprocità” - lucafaccio : Vaccini, von der Leyen: ‘Ue ha dato a Londra 10 milioni di dosi. Inglesi facciano altrettanto, serve reciprocità”… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini von

Cosìder Leyen su un 'pass Covid' per riprendere a viaggiare in Europa. "Se non si cambia dovremmo riflettere se permettere esportazioni verso Stati che produconoe Paesi che hanno tasso ...17 mar 12:59der Leyen: 100 milioni di dosi dinel primo trimestre 'AstraZeneca distribuirà 30 milioni di dosi di vaccino entro fine marzo. Se lo farà, avremo distribuito in Ue 100 ...Milano, 17 mar. (LaPresse) - "Con gli Usa c'è reciprocità sulle esportazioni" dei "materiali" per i vaccini. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente ..."Col certificato vaccinale puntiamo ad aiutare gli Stati membri a ritornare" a mobilità in sicurezza e coordinata. Parola della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenz ...