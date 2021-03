Vaccini | l' Oms | ' Poche reazioni gravi su milioni di vaccinati Sulle varianti raccomandato Johnson & Johnson'

(Di mercoledì 17 marzo 2021)anti Covid e il 'caso' AstraZeneca sospeso in Italia e in alcuni Paesi europei , arriva l'invito dell' Oms Europa ad andare avanti nelle campagne vaccinali nel continente . ' Il numero di ...

... consigliamo di utilizzarlo ' ha affermato Alejandro Cravioto, presidente del Gruppo di esperti suidell', riunito per giudicare l'efficacia e la sicurezza del siero sviluppato dal colosso ...... consigliamo di utilizzarlo', ha affermato Alejandro Cravioto, presidente del grupposui, convocato per giudicare l'efficacia e la sicurezza del prodotto J&J, approvato anche in Ue nelle ...Dopo metà aprile il vaccino della casa farmaceutica americana Johnson & Johnson dovrebbe arrivare anche in Italia. E se il dubbio riguarda l'efficacia dei farmaci contro le varianti, l'Oms rassicura. ...Il VACCINO monodose anti-Covid-19 di Janssen, divisione farmaceutica del gruppo americano Johnson & Johnson, è consigliato anche nei Paesi in cui circolano le varianti più contagiose del coronavirus S ...