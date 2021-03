Vaccini | l' 82% degli italiani è contrario al monopolio delle case farmaceutiche

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo l?82 per centoil governo dovrebbe chiedere alle aziendedi rendere pubbliche la formulazione e la tecnologia per sviluppare il vaccino anti-Covid, mentre il 74% ritiene che tale condivisione renderebbe più efficaci le campagne vaccinali, raggiungendo più velocemente un maggior numero di persone. Sono questi alcuni dei risultati più importanti emersi da un sondaggio realizzato da Yougov per Emergency e Oxfam, membri della People’s Vaccine Alliance. Tra coloro che hanno risposto, la notaorganizzazioni informa che la maggior parte ritiene che anche una minore circolazione del virus in Italia ottenuta con la campagna vaccinale non garantirebbe la sicurezza sugli effetti della pandemia: il 90 per cento di chi ha risposto, infatti, pensa che la diffusione incontrollata del virus ...

Secondo l′per cento degli italiani il governo dovrebbe chiedere alle aziende farmaceutiche di rendere ... ponendo fine al monopolio dell'industria farmaceutica sui. Sara Albiani, policy ......saremo costretti a riflettere su come collegare le esportazioni verso i paesi produttori di... In cima al listino sono Banco Bpm +3,% e Bper +3,12%, con indiscrezioni stampa su nuovi colloqui ...Secondo l'82 per cento degli italiani il governo dovrebbe chiedere alle aziende farmaceutiche di rendere pubbliche la formulazione e la tecnologia per sviluppare il vaccino anti-Covid, mentre il 74% r ...Il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere di Palermo organizza per domani alle ore 18:30 il webinar "Una via d'uscita dal Covid-19. L'accesso ai vaccini in Italia e nei paesi a basse risorse".