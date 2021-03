Vaccini AstraZeneca | quello che ha detto la direttrice dell’Ema Cooke

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Durante una videoconferenza stampa in collegamento da Amsterdam ieri pomeriggio, laesecutiva dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) di Amsterdam, Emer, ha sostanzialmente ribadito le posizioni espresse dalla stessa agenzia, con un comunicato pubblicato ieri, riguardo alla valutazione positiva sulla sicurezza del vaccino anti-Covid di. Un vaccino che ha definito "molto efficace" contro il virus, dicendosi "fermamente convinta" dei suoi benefici rispetto ai potenziali rischi di effetti collaterali imprevisti.non ha tuttavia contestato le decisioni prese da gran parte degli Stati membri dell'Ue, in base alle loro prerogative, di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino, in attesa della conclusione dell'indagine scientifica "molto rigorosa" che gli esperti ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante 'inglese' è molto più contagiosa, e stamattina sono arrivate prove che è più pericolosa. La mortalità a… - ladyonorato : Caos vaccini, cosa dicono i dati inglesi: 227 morti dopo Pfizer, 275 dopo AstraZeneca – Il Tempo - ricpuglisi : Rifletterei sul terrorismo mediatico intorno ad #AstraZeneca e sulla geopolitica dei vaccini. Quanto è permeabile… - fritatalover : RT @anna_volante: @AlbertoLetizia2 @crlggg Purtroppo penso che qualunque cosa dica l'EMA sulla sicurezza e l'efficacia di Astrazeneca, orma… - infoitinterno : AstraZeneca, Ema: “Preoccupa il calo di fiducia nei vaccini” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini AstraZeneca

che stanno venendo inoculati hanno infatti una copertura limitata. Quanto? Nessuno lo sa. ... Per quanto riguardainvece non si dice proprio nulla. Dunque, non si sa. Ed è per ...'Il rapporto rischi - benefici suiè nettamente a favore dei benefici, poi susi può attendere naturalmente la valutazione dell'Ema. Il vaccino ha provocato su alcune donne delle trombosi , magari che hanno difetti ...Italia, Francia, Spagna e Germania hanno sospeso cautelativamente ieri la somministrazione di vaccini AstraZeneca dopo una trentina di decessi sospetti in tutta Europa. Meno di una decina in Italia, u ...Difficile immaginare una gestione peggiore della campagna vaccinale europea (e italiana). Ma la realtà sta superando le nostre già bassissime aspettative. La bomba è stata sganciata martedì pomeriggio ...