Vaccinazioni, si accelera: da lunedì in Campania 120 mila dosi di Pzifer invece delle 49 mila settimanali (Di mercoledì 17 marzo 2021) “lunedì ci sarà la prima significativa salita di consegne di dosi Pfizer, è previsto l’arrivo di circa 120.000 dosi, una svolta positiva rispetto al quantitativo di 49.000 dosi che abbiamo ricevuto nell’ultimo mese ogni settimana”. Lo annuncia all’Ansa Ugo Trama, uno dei responsabili dell’Unità di Crisi della Campania sul covid 19. “È la prima consegna – spiega Trama – di un quantitativo che dovrebbe rimanere in salita, come annunciato anche dal commissario nazionale Figliuolo. Sono numeri che ci porteranno una forte accelerazione nella vaccinazione e siamo pronti con i nuovi hub vaccinali a Napoli e nelle altre provincie già allestiti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) “ci sarà la prima significativa salita di consegne diPfizer, è previsto l’arrivo di circa 120.000, una svolta positiva rispetto al quantitativo di 49.000che abbiamo ricevuto nell’ultimo mese ogni settimana”. Lo annuncia all’Ansa Ugo Trama, uno dei responsabili dell’Unità di Crisi dellasul covid 19. “È la prima consegna – spiega Trama – di un quantitativo che dovrebbe rimanere in salita, come annunciato anche dal commissario nazionale Figliuolo. Sono numeri che ci porteranno una fortezione nella vaccinazione e siamo pronti con i nuovi hub vaccinali a Napoli e nelle altre provincie già allestiti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

