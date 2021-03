Vaccinazioni Covid dal medico di base | come funziona | quanto costa e da quando

(Di mercoledì 17 marzo 2021) I medici di famiglia saranno presto coinvolti nella campagna vaccinale contro il Coronavirus. E’ stato infatti sottoscritto il protocollo di intesa tra i medici di medicina generale, il Governo e le Regioni per leda-19. Ilche presterà servizio avrà ovviamente un compenso a seconda della sua disponibilità: 6,16 euro se vaccinerà nei locali messi a disposizione dalle aziende sanitarie locali, 25 euro per il vaccino a domicilio e, per effettuare l’iniezione nel proprio studio, il compenso sarà di 10 euro. Nel documento, stipulato oggi, si legge che ad ognisarà fornita una quantità di dosi sufficiente per “rispettare i tempi organizzativi vero i propri assistiti e l’aggiornamento dell’anagrafe vaccinale“. Si partirà con la somministrazione del vaccino AstraZeneca, ovviamente ...

