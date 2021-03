«Vaccinate i politici dal governo ai consigli comunali con AstraZeneca: solo così i cittadini si fideranno», la proposta di un consigliere pugliese (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sospensione del vaccino AstraZeneca in Italia rischia di creare sfiducia e, dunque, effetti devastanti sulla campagna vaccinale anti-Covid. Lo sa bene il consigliere regionale della Puglia Antonio Tutolo (lista Con Emiliano) che ha proposta di somministrare il vaccino AstraZeneca ai politici così da eliminare ogni dubbio sulla pericolosità e sull’inefficacia di un vaccino, negli ultimi giorni finito nella bufera. «Se il governo, sulla scorta del parere dell’Agenzia europea del farmaco, disporrà per la ripresa della somministrazione, l’unico modo per ridare fiducia in quel vaccino è che le istituzioni diano l’esempio concreto e si vaccinino pubblicamente. Sarebbe da pazzi, altrimenti, pensare di tranquillizzare la gente solo con le parole, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sospensione del vaccinoin Italia rischia di creare sfiducia e, dunque, effetti devastanti sulla campagna vaccinale anti-Covid. Lo sa bene ilere regionale della Puglia Antonio Tutolo (lista Con Emiliano) che hadi somministrare il vaccinoaida eliminare ogni dubbio sulla pericolosità e sull’inefficacia di un vaccino, negli ultimi giorni finito nella bufera. «Se il, sulla scorta del parere dell’Agenzia europea del farmaco, disporrà per la ripresa della somministrazione, l’unico modo per ridare fiducia in quel vaccino è che le istituzioni diano l’esempio concreto e si vaccinino pubblicamente. Sarebbe da pazzi, altrimenti, pensare di tranquillizzare la gentecon le parole, ...

1962EisRialto : @mattino5 @ProfLopalco Lopalco riguardo AstraZeneca dice: „solo caos mediatico“ direi quindi per far riacquistare l… - 1962EisRialto : @mattino5 Lopalco riguardo AstraZeneca dice: „solo caos mediatico“ direi quindi per far riacquistare la fiducia ai… - PrincipiFranco : RT @LeoWh1te_: Vaccinate I politici con #AstraZeneca. Almeno testiamo se 'ha stata la sfiga', ergo, se è stato un lotto sfortunato avranno… - BEPPESARNO : ...Istruttivo seguire oggi i talk politici con la vicenda #AstraZeneca in corso. Capisci come il 'sistema' cerchi d… - SionRomina : 'I benefici superano i rischi'. Le valutazioni dell'Ema sul vaccino AstraZeneca! Non abbiamo dubbi! Vaccinate tutto… -