Usa, sparatoria ad Atlanta: otto i morti. Si ipotizza il crimine per odio razziale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pomeriggio di sangue ad Atlanta, in Georgia, quando intorno alle 17 locali Robert Aaron Long, 21 anni, ha fatto irruzione all'interno di una sala massaggi e due centri benessere uccidendo a colpi di arma da fuoco otto persone, di cui sette donne. Quattro delle vittime erano asiatiche e, per tale ragione, le autorità stanno ipotizzando l'odio razziale come movente che ha spinto il giovane al gesto folle. Long, di Woodstock, sospettato di essere il carnefice di tutti e tre gli attacchi, è stato catturato nella contea di Crisp, a circa 150 miglia a sud di Atlanta, dopo una lunga caccia all'uomo. Come riportato dal New York Times, quattro persone sono rimaste uccise nella prima sparatoria, avvenuta alle 17 circa, al Young's Asian Massage vicino Acworth, un sobborgo a ...

