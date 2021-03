Usa-Russia, Biden: «Putin è un assassino, pagherà per le sue interferenze» (Di giovedì 18 marzo 2021) Stati Uniti e Russia ai ferri corti. Joe Biden ha detto in un'intervista tv di ritenere che Vladimir Putin sia un killer. Mosca ha richiamato l'ambasciatore. Le persone vicine all'oppositore, Alexey Navalny hanno invece approvato. Affermando:: Putin ha cercato di uccidere Navalny L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Stati Uniti eai ferri corti. Joeha detto in un'intervista tv di ritenere che Vladimirsia un killer. Mosca ha richiamato l'ambasciatore. Le persone vicine all'oppositore, Alexey Navalny hanno invece approvato. Affermando::ha cercato di uccidere Navalny L'articolo proviene da Firenze Post.

