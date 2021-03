Usa-Russia, alta tensione. Biden: Putin “assassino”. Mosca: “E’ un attacco ai russi” (Di giovedì 18 marzo 2021) Si apre un nuovo scontro tra Mosca e Washington. A meno di due mesi dall'insediamento di Joe Biden, oggi il presidente americano ha attaccato senza mezzi termini il suo omologo russo, Vladimir Putin, definendolo "un assassino" e promettendo che "pagherà" per le presunte interferenze nelle presidenziali americane del 2020, come rivelato dall'intelligence Usa. In un'intervista ad Abc Biden ha dichiarato che Putin "pagherà", "abbiamo avuto una lunga conversazione (a fine gennaio), io e lui...lo conosco abbastanza bene. La conversazione è iniziata così: io ho detto 'io ti conosco e tu conosci me. Se verificherò che è successo, sii preparato'", ha detto Biden.Le dichiarazioni del numero uno della Casa Bianca arrivano all'indomani della diffusione del rapporto ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 marzo 2021) Si apre un nuovo scontro trae Washington. A meno di due mesi dall'insediamento di Joe, oggi il presidente americano ha attaccato senza mezzi termini il suo omologo russo, Vladimir, definendolo "un" e promettendo che "pagherà" per le presunte interferenze nelle presidenziali americane del 2020, come rivelato dall'intelligence Usa. In un'intervista ad Abcha dichiarato che"pagherà", "abbiamo avuto una lunga conversazione (a fine gennaio), io e lui...lo conosco abbastanza bene. La conversazione è iniziata così: io ho detto 'io ti conosco e tu conosci me. Se verificherò che è successo, sii preparato'", ha detto.Le dichiarazioni del numero uno della Casa Bianca arrivano all'indomani della diffusione del rapporto ...

