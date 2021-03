Usa | i gesuiti chiedono scusa per il loro passato da schiavisti | 100 milioni di dollari ai discendenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) È lo sforzo finora più consistente da parte di un ordine della Chiesa cattolica per far ammenda del suo antico coinvolgimento nel commercio degli schiavi. L’ordine dei, a cui appartiene anche Papa Francesco, ha deciso di fare mea culpa per ildie si impegna a raccogliere centodiin un fondo di riparazione per idegli uomini, donne e bambini datenuti in schiavitù all’inizio dell’Ottocento. L’ordine religioso e la GU272 Descendants Association, che prende il nome dai 272 schiavi venduti dalla Georgetown University 183 anni fa per salvarsi dalla rovina finanziaria, hanno creato una fondazione – la Descendants of Truth and Reconciliation Foundation – con l’obiettivo di promuovere ...