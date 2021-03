USA | da inizio anno le SPAC hanno già raccolto più che in tutto il 2020

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Con nemmeno tre mesi passati dall’del 2021, lestatunitensi hgiàpiù capitali di quelli dell’intero. In questi giorni, le offerte pubbliche iniziali (IPO) dellea stelle e strisce hsuperato gli 83,5 miliardi di dollari raccolti durantel’scorso, secondo i dati della società specializzataResearch. La cifra è anche sensibilmente superiore ai 29,5 miliardi di dollari raccolti dalle IPO tradizionali nel 2021 a Wall Street, secondo i dati IPOScoop. Una, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti ...

"Se mi avessi detto all'inizio dell'anno che avremmo superato il totale del 2020 già prima della fine del primo trimestre, non ci avrei creduto - ha detto a Reuters Carlos Alvarez , head of permanent ......662% dall'1,623% di ieri, dopo aver sorpassato l'1,67%, livello massimo degli ultimi 13 mesi; all'inizio dell'anno, erano sotto l'1%. Quelli del titolo USA a tre mesi sono in ribasso allo 0,015%.