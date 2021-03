Usa | da Corea Nord e Cina sfide senza precedenti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L'alleanza tra Usa edel Sud "non è mai stata così importante" date le "" poste dadel. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, incontrando a Seul l'omologo ...

(ANSA) – PECHINO, 18 MAR – L'alleanza tra Usa e Corea del Sud "non è mai stata così importante" date le "sfide senza precedenti" poste da Corea del Nord e Cina. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, in ...