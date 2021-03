Usa-Cina | perché Biden non romperà il ghiaccio Parla Bremmer

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si incontreranno in Alaska, ad Anchorage, sulla baia di Cook.e Stati Uniti si preparano al primo vertice bilaterale da quando alla Casa Bianca c’è Joe. Non sarà un incontro “strategico”, ma solo interlocutorio, hanno tenuto a precisare da Washington DC. Il Segretario di Stato Anthony Blinken e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan, più che rompere il, “ci cammineranno sopra”, dice Ian, presidente di Eurasia Group e professore alla New York University., cosa aspettarsi dal vertice? Non ci saranno grandi notizie. Entrambe le parti vorranno dire la loro su un ventaglio di dossier, la maggior parte dei quali in uno stato piuttosto critico. Non mi aspetto progressi significativi, ma neanche una crisi, nessuno la vuole. Anche se la tensione è altissima, ...