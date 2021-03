Usa, Biden contro Putin: «È un assassino. Pagherà il prezzo delle interferenze nelle elezioni». Mosca: «È un attacco a tutto il Paese» (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?». La domanda è di un giornalista dell’emittente americana Abc, George Stephanopoulos, ed è diretta al presidente americano Joe Biden, il quale non esita molto prima di annuire. «Lo penso». «Non credo che Putin abbia un’anima – dichiara Biden -. Anzi, nella nostra prima conversazione telefonica gli ho detto esattamente questo e lui mi ha risposto, “Allora ci capiamo”». Le interferenze russe nelle elezioni Usa 2020 Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivano all’indomani della diffusione di un rapporto dell’intelligence americana che conferma quanto era stato scritto in precedenza dai media: la Russia – insieme ad altri Paesi ostili agli Stati Uniti, tra cui l’Iran – ha nuovamente tentato di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Lei conosce Vladimir. Pensa che sia un killer?». La domanda è di un giornalista dell’emittente americana Abc, George Stephanopoulos, ed è diretta al presidente americano Joe, il quale non esita molto prima di annuire. «Lo penso». «Non credo cheabbia un’anima – dichiara-. Anzi, nella nostra prima conversazione telefonica gli ho detto esattamente questo e lui mi ha risposto, “Allora ci capiamo”». LerusseUsa 2020 Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivano all’indomani della diffusione di un rapporto dell’intelligence americana che conferma quanto era stato scritto in precedenza dai media: la Russia – insieme ad altri Paesi ostili agli Stati Uniti, tra cui l’Iran – ha nuovamente tentato di ...

